Nomine | Francesco Oppedisano confermato alla guida della Cna Pisa

Francesco Oppedisano si riconferma alla guida della CNA Pisa, portando avanti un progetto ambizioso di innovazione, digitalizzazione e formazione. La sua visione mira a rafforzare il legame tra mondo accademico e imprenditoriale, creando nuove opportunità di crescita e sviluppo per le imprese pisane. Con questa conferma, la CNA Pisa si prepara a affrontare le sfide future con entusiasmo e determinazione, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento nel territorio...

Innovazione, digitalizzazione, formazione e ancor più stretta sinergia tra mondo accademico e imprenditoriale: sono le linee guida programmatiche dettate dal presidente Francesco Oppedisano confermato durante l’assemblea elettiva di CNA Pisa, alla guida dell’associazione di categoria pisana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Nomine: Francesco Oppedisano confermato alla guida della Cna Pisa

