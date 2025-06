Nomine | Andrea Bottone nuovo amministratore di Sepi

L’assemblea degli azionisti di S.E.PI. – Società Entrate Pisa ha recentemente approvato il bilancio 2024, segnando un nuovo capitolo per l’azienda. La grande notizia è la nomina dell’avvocato Andrea Bottone come nuovo amministratore unico, un passo strategico che promette innovazione e crescita. Con questa scelta, la società si prepara a affrontare le sfide future con rinnovata energia e visione. Il bilancio 2024 – si legge in una nota – si...

