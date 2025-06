NM Live – Beukema profilo giusto per il Napoli Nunez o Lucca? Con entrambi fai un buon affare

Se sei appassionato di Calcio Napoli e desideri scoprire le ultime strategie di mercato, non puoi perderti le analisi di esperti come Savino, Corbo, Pavarese, Fontana e Agostini su "Napoli Magazine Live". Con approfondimenti sui profili più interessanti, come Beukema, Nunez o Lucca, questa trasmissione offre spunti preziosi per capire come fare un buon affare e rinforzare la squadra. Scopriamo insieme quale sarà la scelta vincente!

Savino, Corbo, Pavarese, Fontana ed Agostini hanno partecipato a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da GBT: NM LIVE – Savino: "De Laurentiis? Già nel 2004 si capiva che era un presidente lungimirante, Beukema è il profilo giusto per il Napoli". NAPOLI – ALBERTO SAVINO, ex difensore del Napoli: "Osimhen? Magari vuole tornare in Italia e vuole andare alla Juventus, è una mia idea, poi posso anche sbagliarmi.

In questa notizia si parla di: napoli - beukema - profilo - giusto

