NJPW Dominion 6.15 in Osaka-Jo Hall – Review

La serata dell’NJPW Dominion 2025 all’Osaka Jo Hall sorprende per la sua imprevedibilità, sfidando ogni aspettativa. Tra momenti di pura eccellenza e qualche momento meno brillante, lo show riflette la natura mutevole della scena giapponese, offrendo ai fan un’esperienza emozionante e ricca di colpi di scena. Ma cosa ha reso questa edizione così memorabile? Scopriamolo insieme.

Guardando la card dell’edizione 2025 di Dominion, ci aspettavamo uno show molto prevedibile. E nonostante un vero e proprio scossone nella scena titolata, forse l’evento è stato ancora più scontato di quello che potevamo aspettarci. Del resto, è un tratto comune della NJPW di questi mesi: costante nei suoi alti e bassi, con picchi di altissima qualità e livelli a tratti grotteschi in altri incontri, che danno vita a card godibili ma che in più occasioni fanno alzare le sopracciglia. i KICKOFF i TAG TEAM MATCH Katsuya Murashima & Shoma Kato vs Daiki Nagai & Masatora Yasuda (8:15) Lo show si è aperto con una sfida di coppia tra quattro dei Giovani Leoni più interessanti della compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net