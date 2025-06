Nintendo Switch 2 Nintendo annuncia il tour italiano dedicato alla nuova console ecco le date

Preparati a vivere un’estate all’insegna del divertimento con Nintendo Switch 2! Nintendo annuncia il tour italiano dedicato alla nuovissima console, che si svolgerà tra il 20 giugno e il 27 luglio nei centri commerciali più frequentati d’Italia. Un’occasione imperdibile per scoprire le innovazioni di Mario Kart World e testare in anteprima l’erede di Nintendo Switch, gratuitamente e senza prenotazione. Non perdere questa straordinaria opportunità di immergerti nel mondo Nintendo!

Nintendo Switch 2 è finalmente disponibile e, in occasione di questo evento generazionale, tutti i fine settimana dal 20 giugno al 27 luglio sarà possibile provare la nuova console di Nintendo nelle gallerie dei centri commerciali più frequentati d’Italia. Un’occasione unica e gratuita per mettere le mani sull’erede di Nintendo Switch e avere la possibilità di provare in prima persona le tantissime novità introdotte da Mario Kart World, il Mario Kart più grande di sempre che permette ai giocatori di mettersi in viaggio in una vasta regione interconnessa, dove tutto il mondo sarà una pista. In aggiunta al nuovissimo Mario Kart World, nell’area dotata di numerose postazioni di gioco, sarà possibile lasciarsi incantare dalle nuove vesti del mondo di Hyrule con The Legend of Zelda: Breath of the Wild e the Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, entrambi in versione migliorata Nintendo Switch 2 Edition. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Nintendo Switch 2, Nintendo annuncia il tour italiano dedicato alla nuova console, ecco le date

