nintendo switch 2 le vendite dei giochi terze parti sono state molto deludenti per un report

non lascia spazio a dubbi: il panorama dei giochi third-party per Nintendo Switch 2 sembra ancora lentissimo a decollare, nonostante l’enorme successo commerciale della nuova console. Con un debutto da record di 3,5 milioni di unità vendute in pochi giorni, le aspettative erano alte, ma i numeri dimostrano che il percorso verso il pieno potenziale è ancora in salita. L’analisi dei dati apre uno squarcio su cosa potrebbe cambiare per il futuro del gaming su Switch 2.

Nonostante l'enorme successo commerciale della console, il debutto di Nintendo Switch 2 ha mostrato una performance piuttosto deludente per quanto riguarda le vendite dei giochi third-party, secondo quanto riportato da diverse fonti del settore. A fronte di un lancio record, con 3,5 milioni di console vendute in pochi giorni, i titoli sviluppati da studi esterni a Nintendo non sono riusciti a sfruttare appieno questo slancio. L'analisi dei dati di vendita nei mercati principali evidenzia una chiara preferenza per le produzioni interne: negli Stati Uniti, il 62% delle copie fisiche vendute nella settimana di lancio appartenevano a giochi first-party, escludendo il bundle con Mario Kart World.

