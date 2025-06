Nintendo Switch 2 e Mario Kart World continuano a dominare le classifiche giapponesi

Il successo di Nintendo Switch 2 e Mario Kart World in Giappone è senza precedenti, confermando ancora una volta la forza del brand Nintendo nel mercato videoludico. Con oltre un milione di unità vendute in sole due settimane, la console e il popolare gioco continuano a catturare l’attenzione dei giocatori, lasciando indietro ogni concorrente. La domanda crescente testimonia quanto siano diventati elementi imprescindibili nel panorama gaming nipponico. E il loro dominio sembra destinato a proseguire a lungo…

Il dominio di Nintendo Switch 2 e Mario Kart World in Giappone continua senza sosta. Secondo i dati pubblicati da Famitsu, la nuova console Nintendo ha registrato la vendita di 153.205 unità nella settimana dal 9 al 26 giugno 2025, portando il totale ad oltre 1,1 milioni in appena due settimane. Una cifra impressionante che surclassa tutte le piattaforme concorrenti: basti pensare che PlayStation 5 si ferma a 9.612 unità per il modello base e le Xbox Series messe insieme superano a fatica le 250 unità. Parallelamente, anche il software di punta Mario Kart World si conferma un fenomeno: con 134. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Nintendo Switch 2 e Mario Kart World continuano a dominare le classifiche giapponesi

In questa notizia si parla di: nintendo - switch - mario - kart

Nintendo, aggiornamento a Switch 2 gratis per 12 giochi: ecco quali - Nintendo ha rivelato un entusiasmante aggiornamento per il nuovo Switch 2, che include miglioramenti gratuiti per dodici giochi first-party.

Se siete alla ricerca di un Nintendo Switch 2 con anche Mario Kart World e desiderate anche un piccolo sconto, potete optare per questa promozione di AliExpress. Vediamo i dettagli. Vai su Facebook

Nintendo Switch con Mario Kart World, disponibile ed in sconto su Amazon http://dlvr.it/TLJ50g Vai su X

Nintendo Switch 2 con Mario Kart World incluso è in sconto su AliExpress; Mario Kart World si aggiorna: le novità della patch 1.1.1 disponibile da ora; Mario Kart World ha avuto un team di sviluppo molto più grande dei Mario Kart precedenti.

Mario Kart World continua a dominare le classifiche giapponesi, Nintendo Switch 2 annichilisce i concorrenti - Nintendo Switch 2 continua a dettare legge in Giappone, dove ha annichilito la concorrenza, vendendo altre 153. Si legge su msn.com

Nintendo porta Switch 2 in tour nei centri commerciali italiani - Dal 20 giugno al 27 luglio, prove gratuite della nuova console in tutta Italia, tra demo giocabili, incontri con creator e gadget esclusivi ... Lo riporta msn.com