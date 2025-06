Nintendo porta Switch 2 in tour nei centri commerciali italiani

Se sei un appassionato di gaming o semplicemente curioso di scoprire le ultime novità Nintendo, non puoi perdere il Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Dal 20 giugno e per sei weekend consecutivi, le gallerie commerciali italiane si trasformano in veri e propri hub di tecnologia e divertimento, offrendo l’opportunità di provare gratuitamente la nuova console. Preparati a vivere un’esperienza all’avanguardia e a scoprire perché Switch 2 sta conquistando milioni di fan in Italia e nel mondo.

(Adnkronos) – La nuova generazione di console Nintendo arriva direttamente nelle gallerie commerciali italiane. A partire dal 20 giugno e per sei weekend consecutivi, il Nintendo Switch 2 Welcome Tour permetterà al pubblico di testare gratuitamente le funzionalità della console lanciata il 5 giugno, che ha già superato i 3,5 milioni di unità vendute nei . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

