Niente Parma per De Rossi c’è la Sampdoria | ma solo ad una condizione

L’estate calcistica italiana sta infiammando le notizie, con un vero e proprio balletto di panchine che coinvolge oltre due terzi delle squadre di Serie A. Tra sorprese, conferme e colpi di scena, il mercato si anima come mai prima d’ora. La domanda è: quali altri colpi ci riserverà questa stagione? Per scoprirlo, restate con noi e seguite gli aggiornamenti più caldi.

Un inizio di estate a dir poco intenso, soprattutto per un valzer di panchine che ha visto ben 12 squadre su 20 cambiare guida tecnica, non un qualcosa che si vede tutti i giorni. Superata la metà di giugno c’è ancora qualcuno che deve ufficializzare il proprio allenatore, da Pisa e Lecce pronte ad aggiudicarsi Gilardino e Di Francesco ad una Cremonese ancora in cerca (idea Nicola), fino ad un Parma che ha scelto a sorpresa Carlos Cuesta, assistente di Arteta all’Arsenal che si prepara a diventare il tecnico più giovane della storia della Serie A (29 anni). Non una bella notizia per la Roma e soprattutto per De Rossi, che fino a pochi giorni fa sembrava essere il candidato numero uno dei crociati, per tornare in pista dopo la spiacevole fine, dopo soli 4 match, della sua avventura in giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Niente Parma, per De Rossi c’è la Sampdoria: ma solo ad una condizione

In questa notizia si parla di: niente - parma - rossi - sampdoria

Il Parma è pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia I dettagli - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/parma-in-panchina-arriva-un-29enne-si-tratta-dello-spagnolo-carlos-cuesta-2115119 Vai su Facebook

Sampdoria, in caso di salvezza si pensa a De Rossi per la panchina; Gilardino e De Rossi i primi nomi per il dopo Chivu. Pirlo sullo sfondo; È morto Jorge Bolaño, protagonista di una salvezza incredibile con il Lecce.

Sampdoria, possibilità De Rossi sulla panchina in caso di permanenza in B - I blucerchiati sarebbero interessati a vedere l'ex allenatore giallorosso sulla propria panchina in caso di salvezza ... Secondo msn.com

Rossi: «La Sampdoria ha vinto la prima partita e ha un bel vantaggio, sbaglia se pensa di difendere il risultato. Errori? Dico questo…» - Delio Rossi, l’ex tecnico della Sampdoria ha parlato del ritorno dei play out tra blucerchiati e Salernitana e non solo. Segnala sampnews24.com