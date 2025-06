Niente da fare per la Salernitana | il Tribunale Federale della FIGC respinge il ricorso

La Salernitana si trova in una fase critica: il Tribunale Federale della FIGC ha respinto il ricorso del club contro la disputa dei play-out con la Sampdoria. La decisione apre scenari incerti e preoccupanti per il futuro dei granata, che ora dovranno affrontare questa difficile sfida con rinnovata determinazione. La vicenda, ancora aperta, si prospetta come una delle più intricate della stagione, lasciando tutti con il fiato sospeso.

La situazione della Salernitana si fa complessa e preoccupante dopo la recente decisione del Tribunale Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Il tribunale ha rigettato il ricorso presentato dal club granata, che chiedeva di rivedere la disputa dei play-out contro la Sampdoria. Tale decisione segna una tappa importante in una lunga e articolata partita legale riguardante gli spareggi di retrocessione dalla Serie B alla Serie C. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Niente da fare per la Salernitana: il Tribunale Federale della FIGC respinge il ricorso

In questa notizia si parla di: tribunale - salernitana - federale - figc

La partita doppia: la Salernitana si costituisce al Tribunale federale contro il Brescia - La Salernitana si prepara a scendere in campo anche dal punto di vista legale, costituendosi al tribunale federale contro il Brescia in relazione alla questione della partita doppia.

#giustizia #sportiva e #SerieB Domani l'udienza al #Tribunale #Federale #figc Si discute sul ricorso presentato dalla #salernitana per l'annullamento del #playout Difficilmente si tornerà indietro rispetto alla decisione di disputarlo Vai su X

Altra bocciatura per la Salernitana. Il TFN respinge il ricorso per il blocco dei play out - Dopo il Collegio di Garanzia del CONI nei giorni scorsi, anche il Tribunale Federale Nazionale della FIGC respinge il ricorso della Salernitana sul rinvio dei play out e/o l'all Vai su Facebook

Salernitana, il Tribunale FIGC respinge il ricorso contro i playout; Ufficiale, il Tribunale FIGC respinge il ricorso della Salernitana contro i playout; Il Tribunale FIGC respinge il ricorso della Salernitana contro la disputa dei playout.

Play out, il Tribunale federale respinge il ricorso della Salernitana - Il club granata valuterà se ricorrere alla Corte d'appello dopo aver letto le motivazioni del provvedimento. Riporta rainews.it

Il Tribunale Federale Nazionale boccia ancora il ricorso della Salernitana sui play out - Il Tribunale Federale Nazionale ha bocciato, come prevedibile, anche il nuovo ricorso della Salernitana contro il rinvio del playout con il Frosinone. Secondo tuttomercatoweb.com