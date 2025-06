Nicolò Sordo in scena al Campania Teatro Festival

Venerdì 27 giugno, il Campania Teatro Festival accoglie “Hijos de Buddha – Studio 1”, un emozionante spettacolo che unisce drammaturgia e tematiche profonde. Tra i protagonisti, Nicol242, sordo in scena, porta sul palco una voce potente che supera ogni barriera, dimostrando come il teatro possa essere un ponte universale. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere un’esperienza teatrale coinvolgente e significativa fino alla sua conclusione.

Venerdì 27 giugno per il Teatro Campania Festival in scena Hijos de Buddha – Studio 1, la fortunata pièce teatrale approda alla Sala Assoli di Napoli tra i più prestigiosi eventi di drammaturgia contemporanea. Maria Sanchez Misericordia è una badante, buddista, cleptomane e quasi alcolizzata, che.

