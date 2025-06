Neutralità pro-iraniana Come si muove la Cina sul conflitto in Medio Oriente

Mentre il conflitto tra Iran e Israele si intensifica, la Cina si muove con una strategia complessa e sfaccettata, equilibrando dichiarazioni diplomatiche con interessi economici e un'operatività ambigua. Pechino promuove ufficialmente la de-escalation, ma nei fatti adotta posizioni che sembrano avvicinarsi a Teheran, senza però compromettere la propria immagine internazionale. La linea cinese in Medio Oriente rappresenta un delicato gioco di equilibri che continuerà a sorprendere.

Mentre la tensione tra Iran e Israele cresce, la Cina si muove con una strategia calibrata che unisce dichiarazioni diplomatiche, protezione dei propri interessi economici e ambiguità operativa. Ufficialmente, Pechino promuove la de-escalation e il ritorno al dialogo, ma nei fatti adotta una postura che appare sempre più orientata verso Teheran, pur senza comprometterne la posizione internazionale. La linea cinese è il tema di questa settimana della newsletter "Indo-Pacific Salad". Il 16 giugno il Global Times, organo di diffusione narrativa del Partito comunista cinese, ha pubblicato un editoriale in cui afferma che "la forza non può portare pace in Medio Oriente", invocando la diplomazia come unica via possibile, anche sul tema nucleare.