Netanyahu | eliminare Khamenei? E' opzione

Il panorama geopolitico si infiamma con dichiarazioni che scuotono gli equilibri regionali. Durante una visita all'ospedale Soroka, colpito da missili iraniani, Netanyahu ha lasciato aperta ogni possibilità, affermando che “tutte le opzioni sono sul tavolo”. La sua frase sulle “nobody is immune” e il richiamo storico di Ciro sottolineano la complessità di un conflitto che potrebbe ridefinire il futuro del Medio Oriente.

16.07 "Tutte le opzioni sono aperte, è meglio non parlarne sui media". Così il primo ministro israeliano Netanyahu,in visita all'ospedale Soroka colpito stamattina da missili iraniani, ha risposto alla domanda se pensa che sia il momento di eliminare la Guida Suprema iraniana Khamenei. "Nessuno è immune", ha scandito. E sul rovesciamento del regime degli Ayatollah, Netanyahu ha detto: "2.500 anni fa Ciro liberò il popolo ebraico, ora il popolo ebraico sta aiutando il popolo persiano a liberarsi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: netanyahu - eliminare - khamenei - opzione

Iran: Netanyahu, obiettivo doppio, eliminare minaccia nucleare e missilistica - Benjamin Netanyahu si impegna a raggiungere due obiettivi fondamentali: eliminare la minaccia nucleare e quella missilistica in Iran.

Il presidente parla di "ultima ultimatum" a Teheran, dice a Netanyahu di "andare avanti", afferma che "la pazienza è finita", rivela che l'Iran chiede di essere ricevuto alla Casa Bianca per negoziare, ma viene smentito dopo pochi minuti. Ali Khamenei parla alla Vai su Facebook

Teheran minaccia la chiusura dello Stretto di Hormuz. Mosca agli Usa: «Non intervenire in Iran; Putin e Xi condannano attacchi israeliani sull'Iran. Tel Aviv: Khamenei non può più esistere - Khamenei: Coinvolgimento Usa mostra debolezza dei sionisti; Netanyahu, ‘eliminare Khamenei? Tutte le opzioni sono aperte’.

Netanyahu, 'eliminare Khamenei? Tutte le opzioni sono aperte' - Così il premier israeliano Benyamin Netanyahu, in visita all'ospedale Soroka colpito questa mattina da miss ... Scrive tuttosport.com

Israele sotto attacco, Netanyahu minaccia Khamenei: «Cancellarne l’esistenza è uno degli obiettivi». Katz: «L’Ayatollah non può continuare a esistere» - L'Idf bombarda il sito nucleare di Arak, ma per il New York Times è già allarme: «Israele sta razionando i missil ... Segnala msn.com