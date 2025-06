Netanyahu | Siamo in guerra colpiremo tutti gli impianti nucleari iraniani

Le parole decise di Netanyahu segnano una svolta drammatica negli equilibri del Medio Oriente, alimentando timori di escalation e conflitti globali. La minaccia di colpire gli impianti nucleari iraniani apre a scenari di tensione crescente, con rischi che coinvolgono non solo la regione ma anche la stabilità internazionale. Ma quali sono i veri pericoli di questa escalation? È fondamentale analizzarli con attenzione per comprendere le possibili conseguenze di questa difficile crisi.

"Siamo in guerra, non sveleremo i tempi. Raggiungeremo tutti gli obiettivi, colpiremo tutti gli impianti nucleari, abbiamo il potere di farlo". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un'intervista all'emittente israeliana Kan, riferendosi all'attacco all'Iran. Quali rischi ci. 🔗 Leggi su Today.it