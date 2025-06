Netanyahu promette di rimuovere la minaccia nucleare dell' Iran

In un clima teso e segnato dalla guerra, il Primo Ministro israeliano Netanyahu si impegna a eliminare la minaccia nucleare dell'Iran, promettendo di scavare tra le radici di questa inquietante sfida. Con parole ferme e determinazione crescente, Israele si prepara ad affrontare una sfida cruciale che potrebbe plasmare il futuro della regione. La domanda ora è: quanto sarà disposto a rischiare per garantire la sicurezza del proprio Stato?

Milano, 19 giu. (askanews) - Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu promette di "rimuovere" la minaccia nucleare e missilistica rappresentata dall'Iran, nel settimo giorno di guerra tra i due acerrimi nemici. "Siamo impegnati a distruggere la minaccia nucleare, la minaccia di un annientamento nucleare contro Israele", ha dichiarato Netanyahu ai giornalisti nella cittĂ meridionale di Beersheba, dove un ospedale è stato colpito durante un attacco missilistico iraniano.

