In un messaggio deciso su X, il premier israeliano Benjamin Netanyahu promette giustizia contro i tiranni terroristi iraniani, responsabili di attacchi devastanti contro civili e infrastrutture vitali come l’ospedale Soroka. Le parole di Netanyahu risuonano come un avvertimento forte e chiaro: chi semina terrore dovrà affrontare le conseguenze. La tensione cresce, e la posta in gioco non potrebbe essere più alta.

"I tiranni terroristi iraniani hanno lanciato missili contro l'ospedale Soroka e contro i civili. Pagheranno un prezzo alto", lo ha scritto su X il premier israeliano Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Netanyahu: "I tiranni terroristi pagheranno un prezzo alto"

