Netanyahu ' eliminare Khamenei? Tutte le opzioni sono aperte'

Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono un nuovo livello di intensità, con Netanyahu che lascia intendere come tutte le opzioni siano sul tavolo, senza esclusione di colpi. La recente incursione all'ospedale Soroka e le dichiarazioni sulla possibile azione contro Khamenei alimentano un clima di incertezza e strategia aggressiva. Nel caos delle relazioni internazionali, ogni mossa può cambiare gli equilibri di potere: il futuro del Medio Oriente è più incerto che mai.

"Tutte le opzioni sono aperte, è meglio non parlarne sui media". Così il premier israeliano Benyamin Netanyahu, in visita all'ospedale Soroka colpito questa mattina da missili iraniani, ha risposto alla domanda se pensa che sia il momento per eliminare la Guida suprema iraniana Ali Khamenei. Riguardo alla partecipazione degli Stati Uniti agli attacchi in Iran, il primo ministro ha affermato che "dipende da Trump, lui conosce il gioco". Sul rovesciamento del regime degli ayatollah, Netanyahu ha affermato che "2.500 anni fa Ciro liberò il popolo ebraico, ora il popolo ebraico sta aiutando il popolo persiano a liberarsi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net