Nessuno può obbedire a due padroni, assecondando i desiderata di entrambi.

riconoscere le sfumature della natura umana e di affrontare con saggezza le sfide del nostro tempo. Queste antiche riflessioni, seppur secoli lontane, continuano a offrire preziosi insegnamenti per navigare le complessità della modernità con equilibrio e discernimento.

Quanta saggezza nei Cives della Roma dei Cesari! Peccato che molta di quella capacità di sintesi che li distingueva dagli abitanti di luoghi diversi, quindi governati con altri criteri, non sia più presente al tempo attuale. Alcune loro considerazioni, sintetizzate come meglio sarebbe stato pressoché impossibile fare, sono a tutt’oggi in uso. Se adoperate nel giusto, rappresentano un gran bel modo, raffinato e elegante, soprattutto efficace, di dare una prima descrizione di situazioni di ogni genere. Qualcosa può essere constata proprio in queste ore che non sembrano certo scandite con l’animo proteso verso una sequenza positiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it