Nervesa della Battaglia celebra la Battaglia del Solstizio

Nervesa della Battaglia si prepara a rivivere un momento di profonda memoria e orgoglio con la celebrazione della storica battaglia del solstizio. Domenica 22 giugno 2025, alle ore 9, il Sacrario Militare del Montello accoglierĂ cittadini e visitatori per onorare i Caduti in una cerimonia che rinnova il valore della pace e della libertĂ . Un'occasione imperdibile per immergersi nel passato e tramandare alle future generazioni il senso di sacrificio e speranza.

Domenica 22 giugno 2025 a Nervesa della Battaglia è in programma una mattinata di grande valore storico e simbolico, nel segno della memoria e dell’onore verso i Caduti. Alle ore 9, al Sacrario Militare del Montello in Viale degli Eroi, si terranno le cerimonie commemorative della Battaglia del. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Nervesa della Battaglia celebra la Battaglia del Solstizio

In questa notizia si parla di: battaglia - nervesa - celebra - solstizio

Nervesa della Battaglia aderisce al piano antenne di Contarina - Nervesa della Battaglia si unisce al Piano Antenne di Contarina, un passo significativo verso una gestione sostenibile delle telecomunicazioni.

Nervesa della Battaglia celebra la Battaglia del Solstizio; Domenica si celebra il 106° anniversario dalla scomparsa di Francesco Baracca; Due giornate per Francesco Baracca: moto, musica e libri per celebrare il cavaliere dei cieli.

Sabaudia: l’Esercito celebra il 107° anniversario della “Battaglia del Solstizio” - Il 107° anniversario della Battaglia del Solstizio celebrato a Sabaudia, con un evento che ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, mostrando l'evoluzione tecnologica dell'Artiglieria ... Lo riporta latinaquotidiano.it

Nervesa. Anniversario della Battaglia del Solstizio e della scomparsa di Francesco Baracca: «Lui è un esempio anche per i più giovani» Video - Anniversario della Battaglia del Solstizio e della scomparsa del Maggiore Pilota Francesco Baracca abbattuto il 19 giugno del 1918. ilgazzettino.it scrive