Neonati morti Chiara Petrolini resta ai domiciliari con braccialetto elettronico

Chiara Petrolini resta agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, una decisione che apre un nuovo capitolo nel doloroso caso dei neonati morti. La sua permanenza nella casa dei genitori a Vignale di Traversetolo segna un passo importante nel procedimento giudiziario, che si appresta a entrare nel vivo. Il processo per duplice omicidio premeditato e occultamento di cadavere avrĂ inizio tra non molto, portando alla luce veritĂ sconvolgenti e profonde riflessioni sulla tragedia.

Chiara Petrolini resterĂ agli arresti domiciliari nella casa dei genitori a Vignale di Traversetolo, la stessa dove ha partorito e poi ucciso i suoi due figli. Il tribunale del Riesame di Bologna ha confermato la misura, imponendo però l’uso del braccialetto elettronico. Il provvedimento sarĂ operativo solo tra almeno 45 giorni, dopo il deposito delle motivazioni. Il processo per duplice omicidio premeditato e occultamento di cadavere inizierĂ il 30 giugno. Resta aperto il dibattito sull’adeguatezza dei domiciliari, così come quello sulle condizioni psichiche dell’imputata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Neonati morti, Chiara Petrolini resta ai domiciliari con braccialetto elettronico

In questa notizia si parla di: domiciliari - chiara - petrolini - resta

Neonati sepolti in giardino a Parma, Chiara ai domiciliari. Per la Cassazione non può ripetere il reato - La Corte di Cassazione ha confermato gli arresti domiciliari per Chiara, coinvolta nel caso dei neonati sepolti nel giardino di Parma.

Carlos Cuesta è in città : è uno spagnolo di 29 anni il nuovo allenatore del Parma. Via agli abbonamenti Mercato, stadio, futuro: intervista esclusiva all'ad del Parma calcio Cherubini Chiara Petrolini resta ai domiciliari: ma con il braccialetto elettronico Ubriaco Vai su Facebook

Chiara Petrolini resta ai domiciliari ma con il braccialetto elettronico, respinto appello della procura che chiedeva il carcere Vai su X

Chiara Petrolini non va in carcere per i neonati sepolti, la Procura decide per il braccialetto elettronico; Chiara Petrolini resta ai domiciliari, ma col braccialetto elettronico; Chiara Petrolini resta ai domiciliari ma con il braccialetto elettronico.

Chiara Petrolini, il Riesame: “Resta ai domiciliari ma col braccialetto elettronico” - I giudici hanno parzialmente riformato l'ordinanza del Gip di Parma in senso più restrittivo, ma non hanno accolto l'appello della Procura che aveva chiesto il carcere. Lo riporta msn.com

Neonati sepolti, Chiara Petrolini resta ai domiciliari con braccialetto elettronico - Leggi su Sky TG24 l'articolo Neonati sepolti, Chiara Petrolini resta ai domiciliari con braccialetto elettronico ... Riporta tg24.sky.it