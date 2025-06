Neonata muore dopo caduta dal balcone indagate 4 persone

Una tragica perdita scuote Messina: una neonata di tre mesi è deceduta dopo essere caduta dal balcone di casa, portando all’iscrizione nel registro degli indagati di quattro persone, tra cui la madre della piccola. L’inchiesta, avviata dalla Procura, mira a fare piena luce su questa tragedia e sui presunti responsabili, al fine di garantire giustizia per la piccola vittima e chiarire le dinamiche dell’incidente.

È stata avviata un'inchiesta dalla Procura di Messina in seguito alla morte di una neonata di tre mesi, precipitata dal balcone di casa lunedì scorso. Al momento sono quattro le persone indagate, in un atto definito dagli inquirenti " dovuto " per consentire lo svolgimento di tutti gli accertamenti tecnici e giudiziari. Al centro dell'indagine si trova la madre della bambina, 41 anni, che secondo una prima ricostruzione avrebbe tenuto in braccio la figlia al momento del salto nel vuoto. La donna, sopravvissuta alla caduta, è attualmente ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Neurochirurgia del Policlinico di Messina.

