Nemmeno Gattuso sopporta più il Gattuso Full metal jacket | vorrebbe fare il Ct raffinato ma nessuno gli crede

Rino Gattuso, tra passione e contraddizioni, si presenta di nuovo sul palcoscenico del calcio, ma questa volta con un volto meno rozzo e più riflessivo. La sua verve infiamma ancora gli animi, ma il suo desiderio di diventare un allenatore raffinato si scontra con la realtà dei fatti. Quando parla a noi, il suo discorso diventa un monito: nel calcio, come nella vita, il vero valore sta nell’umiltà e nella capacità di reinventarsi. E così, ci chiediamo: riuscirà Gattuso a conquistare ancora una volta i nostri cuori?

Quando parla a tutti, Rino Gattuso, parla a noi. Da uomo a uomini come “noi”, il salvifico plurale maiestatis delle imprese di squadra quando si avviano al fallimento. “Io” sale solo sul carro del vincitore, lo sanno tutti. E dunque, se a volte ritornano quello di Gattuso – per noi che l’abbiamo già esperito a Napoli – è un ritorno un po’ melanconico. È sempre lui. ma un po’ meno. La prima conferenza stampa – stretto a tenaglia tra i suoi due esecutori materiali: Gravina e Buffon – è al contempo un’ammissione di colpa ( “quando Gigi mi ha chiamato non ho esitato un minuto” .) e un grido d’aiuto di quelli da incubo, quando urli ma non ti esce la voce. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it