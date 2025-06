Nell’auto pastiglie di Mdma pronte alla vendita | in due finiscono nei guai

Nell’ambiente in fermento di Grosseto, le forze dell’ordine intensificano i controlli per contrastare lo spaccio di droga. Con l’aiuto del fedele pastore tedesco Linux, i militari hanno scoperto un traffico di pastiglie di MDMA pronte alla vendita, finendo nei guai due soggetti coinvolti. Questa azione si inserisce in un più ampio sforzo per garantire la sicurezza durante il picco turistico estivo, proteggendo cittadini e visitatori da rischi nascosti nell’ombra.

GROSSETO – Continuano le operazioni dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto a contrasto dello spaccio e della detenzione di sostanze stupefacenti. Le attività, con l’approssimarsi del periodo estivo e del conseguente aumento del flusso turistico, saranno particolarmente intensificate, anche grazie al fiuto dell’infallibile pastore tedesco Linux, in prossimità del litorale e delle zone boschive limitrofe, a tutela della sicurezza economico-finanziaria del territorio e della salute dei cittadini. Nell’ultimo mese, le Fiamme Gialle di Follonica hanno eseguito, proprio lungo la direttrice che collega i comuni di Follonica e Castiglione della Pescaia, controlli nei confronti di numerosi soggetti, per lo più nelle auto ferme nelle aree di sosta lungo la strada provinciale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

