Nell’Area Settebello atmosfere gitane e Patrizia Deitos

L'Area Settebello Eventi a7b si prepara ad accogliere nel giardino di via Roma 70 a Rimini due appuntamenti musicali da non perdere. Due concerti, atmosfere diverse, un'unica promessa: regalare al pubblico emozioni autentiche e musica di qualità. Il primo appuntamento è domani alle 21 con La Mala Reputación, un trio dal sound travolgente che fonde i ritmi caldi della rumba e della cumbia con le sonorità gitane e influenze orientali. Nato in Messico, il gruppo nasce con l'intento di creare una fusione esplosiva di culture e ritmi, portando in scena tutta l'energia della musica popolare latinoamericana.