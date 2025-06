Nel trailer di Springsteen | Liberami dal Nulla Jeremy Allen White è perfetto come giovane The Boss ma non è l' unica star

Preparati a vivere un'esperienza unica con il biopic musicale "Springsteen: Liberami dal Nulla", in uscita il 23 ottobre 2025. Jeremy Allen White, già protagonista di successi come "The Bear", interpreta il leggendario Boss del rock, offrendo una performance che farà emozionare e sorprendere. Un incontro tra talento emergente e icona senza tempo, pronto a conquistare il pubblico di tutto il mondo. La musica, la passione e la storia si fondono in questa straordinaria avventura cinematografica.

La prossima star che celebreremo in un biopic musicale è il Boss del rock, interpretato da Jeremy Allen White in Springsteen: Liberami dal Nulla, in uscita il 23 ottobre 2025. Un incontro perfetto tra un'icona musicale, un attore in costante ascesa che ha mostrato di saper restituire tutte le emozioni che fanno parte del repertorio del primo (in The Bear ) e un genere, la biografia di cantanti e cantautori, tra i più frequentati del momento. Basta pensare a One Love che ha raccontato nei cinema la grande empatia racchiusa nella musica di Bob Dylan, Back to black che ha portato la vita tormentata di Amy Winehouse nelle sale, A Complete Unknown, in cui a raccontare Bob Dylan è stato Timothée Chalamet e l'imminente tetralogia sui Beatles, in lavorazione a cura di Sam Mendes con Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Barry Keoghan (Ringo Starr) e Joseph Quinn (George Harrison). 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Nel trailer di Springsteen: Liberami dal Nulla, Jeremy Allen White è perfetto come giovane The Boss, ma non è l'unica star

