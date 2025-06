Nel mirino attaccante e centrale Il grande sogno diventa Mulattieri

Nel mirino di mercato, Mulattieri emerge come il grande sogno per rafforzare attacco e centrocampo. Il DS Stefano Melissano sta lavorando con determinazione, muovendo molti contatti e seguendo strategie chiare, in linea con i parametri economici del club. La priorità è contenere i costi, evitando il pesante rosso di oltre 17 milioni di euro al 30 giugno. Il 14 si avvicina come tappa fondamentale in questa fase cruciale.

È un mercato in divenire quello che sta portando avanti il ds Stefano Melissano, con molti contatti avviati e idee ben chiare, in linea con i parametri economici-finanziari del club bianco che impongono un ridimensionamento del monte ingaggi ai livelli della Serie B. Il tutto per non incorrere più, in futuro, a pesanti passivi di bilancio come quelli che saranno evidenziati al 30 giugno (si parla di oltre 17 milioni di euro di rosso). Il 14 luglio gli Aquilotti si ritroveranno a Follo, per poi partire tre giorni dopo alla volta del ritiro di Santa Cristina. Per quella data mister D’Angelo potrebbe contare su qualche nuovo innesto, in primis un centrale difensivo e un attaccante centrale, con l’aggiunta, in corso d’opera, di un altro difensore centrale (se partirà Wisniewski), un centrocampista, un esterno sinistro e un altro attaccante se uscirà Colak. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nel mirino attaccante e centrale. Il grande sogno diventa Mulattieri

In questa notizia si parla di: mirino - attaccante - centrale - sogno

Calciomercato Juventus, l’attaccante nel mirino per giugno potrebbe sbarcare in Turchia! Clamoroso scenario - La Juventus è al centro di un clamoroso scenario di calciomercato. Nel mirino per giugno, l'attaccante Victor Osimhen potrebbe approdare in Turchia, con il Fenerbahce in prima fila per accaparrarselo.

Napoli, attacco da sogno: Darwin Nunez, Lucca e Lookman nel mirino ? "Il Napoli sogna in grande per l’attacco del futuro e farà almeno un grande colpo là davanti. Una delle suggestioni più intriganti porta a Darwin Nunez: l’uruguaiano, vicino ai 26 anni, Vai su Facebook

Allegri ha un sogno: il nome clamoroso per l'attacco del Milan | .it; Bologna, addio al sogno Dzeko: l'obiettivo in attacco è Pinamonti; La Juventus è scatenata, nel mirino un portiere 2007 da sogno e un attaccante 2006 di belle speranze.

Nel mirino attaccante e centrale. Il grande sogno diventa Mulattieri - Il giovane arcolano è neo promosso in serie A con il Sassuolo ma è legato alla conferma di Pinamonti. Scrive lanazione.it

Napoli, rumors da sogno: nel mirino c'è un altro giocatore del Manchester City? - Il giocatore è anche nel mirino di diversi club della Saudi Pro ... Segnala msn.com