Nel fine settimana arriva a Forlì il Tour della salute | consulti medici gratuiti e attività sportive in piazza Saffi

Nel cuore di Forlì, questo fine settimana, si svolge il Tour della Salute: un evento itinerante che unisce consulti medici gratuiti e attività sportive in piazza Saffi. Un’occasione unica per prendersi cura di sé e adottare uno stile di vita più sano, coinvolgendo tutta la comunità in un percorso di prevenzione e benessere. Non perdere questa opportunità di migliorare il tuo domani!

Farà tappa a Forlì, nel fine settimana, il Tour della sSalute, il primo evento itinerante, con approccio multidisciplinare, dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. Nell'ambito della manifestazione, dal 2018 ad oggi, sono già stati effettuati circa 60 mila consulti.

