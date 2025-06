Nel cast un Nino Frassica inedito Mai così lontano dai suoi canoni comici

Oggi al cinema arriva "Arrivederci Tristezza" di Giovanni Virgilio, un film che segna una sorprendente svolta nell’interpretazione di Nino Frassica, lontano dai sui ruoli comici abituali. Nei panni di uno psicoterapeuta, Frassica affronta temi profondi, offrendo un'inedita prospettiva sul suo talento. Un’occasione imperdibile per scoprire un volto inedito dell’attore e immergersi in una narrazione intensa e coinvolgente. Non perdere questo sorprendente viaggio nel cuore delle emozioni.

E sce al cinema oggi Arrivederci tristezza di Giovanni Virgilio. Un film in cui Nino Frassica ha un ruolo sui generis: quello di uno psicoterapeuta che aiuta a uscire da una crisi amorosa il quarantenne Aldo. In realtà anche lui si trova ad affrontare i fantasmi del proprio passato, molto simili a quelli del paziente. Film e serie tv su Netflix: cosa vedere a giugno 2025 X Leggi anche › Nino Frassica lancia su Rai 2 il “Festivallo”: omaggio a Sanremo, ovviamente a modo suo I due, tra una seduta e l’altra, diventano amici e insieme riusciranno a uscire dall’impasse. A sostenere Aldo c’è anche la cara amica Sonia, anche lei in una fase critica della vita, perché incapace di vivere le relazioni amorose. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nel cast un Nino Frassica inedito. Mai così lontano dai suoi canoni comici

In questa notizia si parla di: nino - frassica - cast - inedito

Nino Frassica, colpaccio su Rai 2 - Nino Frassica debutta su Rai 2 con "Tele...raccomando", una nuova rubrica di Klaus Davi dedicata ai talenti televisivi.

Sanremo 2025: qual è la scaletta delle 5 serate?; CHE TEMPO CHE FA | PUNTATA 15 OTTOBRE 2023 | GLI OSPITI; Don Matteo, il racconto inedito di Nino Frassica: “Terence Hill mi ha salvato la vita”.

Arrivederci tristezza: una clip in anteprima esclusiva della commedia con un insolito Nino Frassica psicoterapeuta - Presentato al Festival di Taormina, arriva al cinema il 19 giugno la commedia di Giovanni Virgilio, Arrivederci tristezza, che ha nel cast Alessio Vassallo, Selene Caramazza e Nino Frassica. Secondo comingsoon.it

La clip in anteprima esclusiva del film in arrivo al cinema dal 19 giugno, con Alessio Vassallo e Nino Frassica - Arriva in sala dal 19 giugno "Arrivederci tristezza", la dramedy sulle seconde possibilità con Alessio Vassallo e Nino Frassica ... Segnala amica.it