Nei video bimbi di 5 anni Polizia arresta 33enne

In un’operazione che ha scosso l’intera comunità, le forze dell’ordine hanno scoperto un orribile giro di pornografia minorile coinvolgendo soggetti di soli 4 e 5 anni. L’intervento tempestivo e coordinato ha portato all’arresto di un 33enne trovato in possesso di materiale devastante. La scoperta evidenzia l’importanza della collaborazione internazionale e delle indagini rapide per proteggere i più vulnerabili. La lotta contro queste atrocità è una priorità assoluta.

Un alert nell’ambito della cooperazione sul fenomeno ha fatto scattare le prime indagini e poi il blitz. I poliziotti sono arrivati e hanno trovato che i soggetti raffigurati in atti sessuali erano minori e, in alcuni casi, avevano un’età di appena 4 o 5 anni. La perquisizione a carico di un 33enne, si apprende, ha dato esito positivo: l’uomo aveva nella sua disponibilità un’ingente quantità di file multimediali di pornografia minorile. La Polizia di Stato lo ha arrestato con l’accusa di detenzione di un’ingente quantità di materiale pedopornografico. L’attività d’indagine è stata condotta dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Pisa, su impulso del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nei video bimbi di 5 anni. Polizia arresta 33enne

In questa notizia si parla di: polizia - anni - 33enne - bimbi

Giugliano: dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato - Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha arrestato un 34enne di origini bosniache a Napoli, condannato a scontare oltre 4 anni di reclusione per associazione a delinquere e furti commessi tra il 2020 e il 2021.

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato, in flagranza di reato, un 54enne e un 33enne di fuori provincia, per truffa aggravata in danno di anziani. Colti in flagrante dagli agenti della Squadra Mobile i due avevano all'interno di uno zaino, diversi monili in oro, Vai su Facebook

Nei video bimbi di 5 anni. Polizia arresta 33enne; Strage di Capaci: le commemorazioni nel 33° anniversario; Educazione stradale… in gioco: alla Morvillo i bimbi imparano con la Polizia Municipale.

Nei video bimbi di 5 anni. Polizia arresta 33enne - L’accusa: diffondeva immagini e video pornografici realizzati con minorenni. Da lanazione.it

Pedopornografia, arrestato un 33enne - Durante la perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati diversi dispostivi informatici contenenti video anche con bambini molto piccoli ... rainews.it scrive