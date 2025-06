Ncis | tony e ziva arrivano su paramount dal 4 settembre

Preparati a un'altra emozionante avventura nel mondo di NCIS: Tony & Ziva, la nuova serie che promette suspense, azione e colpi di scena. Dal 4 settembre su Paramount+, i fan potranno immergersi in una storia ricca di mistero e intrighi, rafforzando ulteriormente il successo di uno dei franchise più amati. Non perdere l’appuntamento: la caccia ai colpevoli sta per riprendere!

nuova serie NCIS: Tony & Ziva in arrivo su Paramount+. Il franchise NCIS si amplia ulteriormente con una delle produzioni più attese dagli appassionati di crime e spionaggio. La nuova serie, intitolata NCIS: Tony & Ziva, sarà disponibile in anteprima mondiale a partire dal 4 settembre 2025 esclusivamente sulla piattaforma Paramount+. La produzione prevede il rilascio dei primi tre episodi contemporaneamente, seguiti da un ciclo settimanale che condurrà al gran finale del 23 ottobre dello stesso anno. Un'anticipazione di grande richiamo per gli amanti del genere, con un cast internazionale e ambientazioni europee.

