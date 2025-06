Nba Mark Walter acquista i Lakers per 10 miliardi dalla famiglia Buss

Nel mondo dello sport, poche notizie fanno scalpore come l'acquisto dei Los Angeles Lakers da parte di Mark Walter per la cifra astronomica di 10 miliardi di dollari. Un record senza precedenti che segna una svolta epocale nella storia della NBA, superando ogni precedente nel sale del basket professionistico americano. La franchigia più iconica si prepara a scrivere un nuovo capitolo, lasciando il segno nel panorama sportivo globale.

I Los Angeles Lakers, la franchigia Nba più nota al mondo, passano di mano per una cifra record, mai vista neanche nel basket professionistica Usa. I Los Angeles Lakers, la franchigia Nba più nota al mondo, passa dalle mani della famiglia Buss a quelle di Mark Walter, per la cifra di dieci miliardi di dollari. Si tratta di un record che è pronto a polverizzare il precedente primato Nba dei Boston Celtics che ad aprile erano stati acquistati con ‘appena’ 6,1 miliardi di dollari. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

NBA, la squadra icona dei Los Angeles Lakers cambia padrone per la somma record di 10 miliardi di dollari - I Los Angeles Lakers, simbolo indiscusso del basket mondiale, stanno per cambiare volto: la famiglia Buss cede la maggioranza della squadra per la cifra record di 10 miliardi di dollari.

Chi è Mark Walter, perché prende i Lakers e quali sono i suoi piani - Tante le novità previste: presto senza Jeanie Buss, la proprietaria che passa la mano, Rob Pelinka, il gm e, forse, il mito LeBron James ... Lo riporta gazzetta.it

