NBA la squadra icona dei Los Angeles Lakers cambia padrone per la somma record di 10 miliardi di dollari

I Los Angeles Lakers, simbolo indiscusso del basket mondiale, stanno per cambiare volto: la famiglia Buss cede la maggioranza della squadra per la cifra record di 10 miliardi di dollari. Un’operazione che segna un nuovo capitolo nella storia dello sport e degli investimenti sportivi. Questa transizione epocale farà sicuramente parlare a lungo: cosa ci riserva il futuro dei Lakers sotto questa nuova guida?

La famiglia Buss cede la maggioranza della società di basket Mark Walter Un passaggio di proprietà che rimarrà nella storia dello sport. Dieci miliardi di dollari. È l' astronomica cifra per cui sono stati valutati i Los Angeles Lakers nell'imminente passaggio del pacchetto di maggioranza dal.

