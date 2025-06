Nazionale talenti e pirateria | una tesi irreale per un sistema che non sa fare autocritica

pensare che il calcio italiano possa cambiare, siete forse troppo ottimisti. La nazionale, simbolo di talento e passione, si scontra con un sistema che preferisce autoassolversi piuttosto che affrontare le proprie criticità. Tra talenti sprecati e la piaga della pirateria, emerge un quadro di autoinganni e mancata autocritica. È tempo di scendere dal piedistallo e guardare in faccia la realtà, per davvero.

Roma, 19 giu – L' Italia, in particolar modo quella del pallone, è una Repubblica fondata sull'autoassoluzione. Se c'è un problema, come da consolidata prassi, la colpa si può sempre addossare a qualcun'altro. All'arbitro che è cornuto, all'allenatore che non capisce niente, all'ultras che è un po' come il prezzemolo e – per giornalisti e tifosi medi – sta bene in ogni causa dell'ormai cronico malessere del mondo calcistico. Così se pensavate di averle sentite tutte con la solfa dello ius soli applicato al rettangolo verde (a proposito, abbiamo riscontro sul perché il Belgio sia così forte da non aver mai vinto nulla?) ci ha pensato Luigi De Siervo a superare ogni precedente tentativo: " Molti si interrogano su come mai la nostra Nazionale sia in questa situazione e perché manchino i talenti, una motivazione sono le perdite dovute alla pirateria ".