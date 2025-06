Nazionale Italiana | le prime parole di Gattuso come nuovo CT

Le prime parole di Gattuso come nuovo CT della Nazionale Italiana sono un inizio carico di entusiasmo e determinazione. Con un messaggio di unità e passione, il tecnico si rivolge ai propri giocatori e tifosi, promettendo impegno e vittoria. La sua energia e il suo amore per il calcio sono pronti a scrivere un nuovo capitolo azzurro, con l’obiettivo di conquistare insieme i prossimi traguardi importanti.

La Nazionale Italiana ha iniziato ufficialmente il proprio percorso con Gattuso come nuovo CT: ecco le sue prime parole in conferenza. La Nazionale Italiana, dopo essersi separata da Luciano Spalletti, ha iniziato un nuovo percorso con Rino Gattuso. L’ex campione del mondo è approdato sulla panchina azzurra con l’obiettivo di non mancare la terza qualificazione consecutiva ai Mondiali. Di seguito le sue parole. Le prime parole di Gattuso come nuovo CT della Nazionale Italiana. In conferenza stampa di presentazione, Rino Gattuso ha dichiarato: “ È un sogno che si avvera e spero di essere all’altezza del ruolo. 🔗 Leggi su Sportface.it

Ufficializzato Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale Italiana, Gigi Buffon ha voluto salutare l'ormai ex tecnico Luciano Spalletti con una lettera pubblica. Parole belle, giuste, per chi ha condiviso con te una parte del percorso. Detto questo, viste le parole d Vai su Facebook

Nazionale, presentato Gattuso: qualificazione ai Mondiali fissata a 1,85, per i bookie la rimonta sulla Norvegia è possibile - Con queste parole si è presentato alla stampa Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico dell`Italia. Riporta calciomercato.com

Gravina: “La Nazionale ha bisogno di Gattuso, si vince assieme” - Vai nel canale Telegram del Milanista > In conferenza stampa ha parlato oggi Gabriele Gravina il quale ha detto: " Gattuso è il nuovo CT della Nazionale, ha le qualità e la determinazione ma soprattut ... Scrive ilmilanista.it