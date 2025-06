Nazionale il neo Ct Gattuso si presenta | Un sogno che si avvera tornare al mondiale è fondamentale

l'Italia ai vertici del calcio internazionale, riconquistando il rispetto e l'orgoglio di una nazione appassionata. Con determinazione e passione, Gattuso si prepara a guidare la nazionale verso nuovi traguardi, convinto che il vero successo nasca dal lavoro di squadra e dalla fiducia reciproca. È il momento di scrivere una nuova storia, e il sogno può diventare realtà.

«E' un sogno che si avvera e spero di essere all'altezza. Il compito non è facile ma sia io che il mio staff sappiamo che c'è tanto da lavorare e siamo consapevoli di poter fare un gran lavoro. Dobbiamo entrare nella testa dei giocatori e trasmettergli cose positive. I giocatori ci sono, ma dobbiamo metterli nella condizione migliore per farli esprimere al massimo. Il mio obiettivo è riportare

