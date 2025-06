nazionale il neo ct gattuso e il consiglio a federico chiesa

Oggi a Roma si respira entusiasmo e attesa, con il “Gattuso day” che segna un nuovo capitolo per il calcio italiano. Il neo ct Ringhio ha ricevuto il benvenuto ufficiale, portando con sé passione e determinazione, mentre rivolge un appello a Federico Chiesa: è il momento di tornare protagonista e riscrivere le pagine più emozionanti della nostra Nazionale. La strada è tracciata: ora, il futuro dipende anche da questa sfida.

Roma, 19 giugno 2025 – Oggi è stato il “ Gattuso day”, il giorno nel quale il nuovo ct azzurro è stato presentato alla stampa. L'ex giocatore del Milan è stato scelto dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina in quanto, secondo quest'ultimo, “ha le qualità e la determinazione ma soprattutto il desiderio di realizzare qualcosa di grande per l'Italia”. Per Ringhio, allenare la Nazionale è “un sogno che si avvera”, ed è pronto a dare tutto se stesso per riportare l'Italia dove merita di stare e per dimostrare che aver scelto lui è stata la decisione giusta. Il modello principale di Gattuso è sicuramente Marcello Lippi, allenatore con il quale ha vinto il Mondiale nel 2006, e ha ribadito come il suo obiettivo sia quello di ricreare quel senso di appartenenza che negli ultimi anni si è un po' perso, riportando il sorriso a Coverciano come succedeva proprio con Marcello Lippi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net