Nazionale Gattuso in conferenza stampa | Obiettivo Mondiale fondamentale per Italia

In un clima di grande entusiasmo e determinazione, la Nazionale italiana si prepara a scrivere una nuova pagina della propria storia con Gennaro Gattuso alla guida. Durante la conferenza stampa a Roma, il nuovo ct ha evidenziato la sua convinzione: “Il nostro obiettivo è il mondiale, fondamentale per l’Italia”. Con passione e tenacia, Gattuso ha promesso un lavoro intenso per raggiungere questo traguardo ambizioso, perché...

Per la Nazionale, oggi, 19 giugno 2025, la presentazione del nuovo Ct Gennaro Gattuso. L’ex centrocampista del Milan e della Nazionale durante la conferenza stampa a Roma ha sottolineato: “So che il compito non è facile ma di facile nella vita non c’è nulla. C’è tanto da lavorare ma c’è consapevolezza di fare un grandissimo lavoro”. “Sento dire che non abbiamo calciatori ma i calciatori ci sono e vanno messi nelle condizioni di fare il massimo”, ha aggiunto. “L’obiettivo è riportare l’Italia ai mondiali, per noi, per il nostro calcio e per la nazionale è fondamentale”. “Spero di far cambiare idea a La Russa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nazionale, Gattuso in conferenza stampa: “Obiettivo Mondiale, fondamentale per Italia”

