Naturalmente, se ne parla nella piazzetta di Nicola, il pittoresco borgo collinare del Comune di Luni. Per il secondo anno consecutivo, prende vita “Nicola Estate”, una rassegna ricca di eventi pensati per valorizzare il cuore del paese. Organizzata dall’associazione “Le Maestà ” con il patrocinio comunale, questa edizione si focalizza sul tema “Natura e Mente”: un viaggio tra la bellezza della vita e le meraviglie della nostra mente, un’occasione da non perdere per immergersi in un’esperienza unica e coinvolgente.

