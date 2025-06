Nato Picierno Pd | Noi stiamo con l’Europa Conte sempre col nemico

In un panorama politico sempre più complesso, le parole di Pina Picierno sottolineano l'importanza di mantenere una posizione chiara e consapevole. Il richiamo di Giuseppe Conte alle forze progressiste per opporsi alle tensioni e alle spese eccessive per la difesa evidenzia un bivio cruciale per il nostro futuro. In un mondo in rapido cambiamento, è fondamentale capire da che parte stiamo e quale strada vogliamo perseguire.

La vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno (Pd), commenta l’appello del leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, a riunire le ‘forze progressiste’ all’Aia contro il vertice Nato e l’aumento delle spese per la difesa e il riarmo. “Il presidente Giuseppe Conte – dichiara l’esponente dem a LaPresse – ha riconosciuto che siamo di fronte a un bivio storico, a un’urgenza che impone di scegliere da che parte stare. E ha ragione. Noi stiamo con decisione con l’Europa e con le democrazie liberali, purtroppo lui sceglie come sempre la parte avversa”. “Suggerisco una riflessione sul luogo del meeting: Mosca potrebbe essere più appropriata, sono certa che sarebbero accolti con gratitudine”, conclude Picierno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nato, Picierno (Pd): “Noi stiamo con l’Europa, Conte sempre col nemico”

