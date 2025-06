Nations League | l' Italia domina anche la Thailandia Domani col Giappone per il primo posto

L’Italia continua a splendere nella Nations League, dominando anche la Thailandia e sognando il primo posto contro il Giappone. A Hong Kong, le ragazze di Velasco festeggiano la sesta vittoria, dopo il 3-1 sulla Bulgaria, con tre atlete in doppia cifra. Un cammino impressionante che conferma la forza del nostro movimento: il mondo del volley si prepara ad applaudire un’altra grande impresa azzurra.

A Hong Kong, sesta vittoria per le ragazze di Velasco, reduci dal 3-1 alla Bulgaria. Tre giocatrici in doppia cifra.

