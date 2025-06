Nata il 19 giugno 1978 l' attrice statunitense di origini dominicane ha sempre creduto in se stessa e ha conquistato il successo

Nata il 19 giugno 1978, Zoe Saldana, attrice statunitense di origini dominicane, incarna forza, bellezza e dignità. Con il suo viso che riflette l’energia dei Gemelli e l’ascendente Leone, ha saputo conquistare il cuore del pubblico in tutto il mondo. Ricordata anche per il toccante discorso agli Oscar, la sua carriera è un inno alla determinazione e alla passione. Scopriamo insieme cosa rende Zoe un’icona indimenticabile nel panorama cinematografico.

Nel viso di Zoe Saldaña, Gemelli ascendente Leone, traspare tutto. Forza, bellezza e una profonda dignità. Resta indimenticabile il suo discorso di ringraziamento tra le lacrime, dopo aver ricevuto l'Oscar come miglior attrice non protagonista per il film Emilia Pérez diretto da Jacques Audiard. «Sono una figlia orgogliosa di genitori immigrati con sogni, dignità e mani laboriose». La prima attrice di origine dominicana a vincere la statuetta. Non è stato facile per una ragazza nera del Queens che doveva combattere quotidianamente con stereotipi di bellezza codificati.

