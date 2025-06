Nastro a Yuri il Terconauta | La mia sensibilità è forza Così conquisto il pubblico

Yuri Tuci, 41 anni di Prato, ha attraversato un percorso intenso fatto di sfide e scoperte. Dalla diagnosi di autismo a 18 anni, ha trasformato le sue fragilità in una forza straordinaria, conquistando il pubblico con il suo talento di attore. La sua storia è un esempio di resilienza e passione, dimostrando come l’autenticità possa aprire strade sorprendenti e ispirare molti. La sua vita ci insegna che...

L'infanzia, quelle crisi di rabbia inspiegabili, la paura di essere abbracciato, le difficoltà nel rapportarsi con gli altri. La diagnosi di autismo, arrivata a 18 anni: tutto questo compone il mosaico della vita di Yuri Tuci, 41 anni, pratese, che ha scoperto in sé un talento di attore. Lo ha messo in mostra dapprima in uno spettacolo teatrale, Out Is Me. Poi nel film d'esordio di Greta Scarano, La vita da grandi, nel quale interpreta Damiano Tercon del trio riminese dei Terconauti, 43enne cantante lirico, anch'egli affetto da autismo. Una performance che lo ha portato a vincere il Nastro d'argento come miglior attore in una commedia.