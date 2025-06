Nastri d’Argento 2025 intervista a Emanuela Fanelli | Negli ultimi anni sono stata molto fortunata speriamo continui così Sanremo 2026? Vedremo

I Nastri d’Argento 2025 celebrano il talento e l’ironia di Emanuela Fanelli, protagonista indiscussa di "Follemente" di Paolo Genovese, che ha conquistato il premio come migliore commedia. In questa intervista esclusiva, l’attrice rivela il suo entusiasmo e sogni futuri, tra speranze per Sanremo 2026 e gratitudine per il percorso fin qui. Noi di SuperGuida TV abbiamo incontrato una delle voci più brillanti del cinema italiano, pronta a sorprendervi ancora.

Nel film " Follemente " di Paolo Genovese, Emanuela Fanelli è una delle emozioni che si muovono nella mente di Pilar Fogliati. Un ruolo quello di Trilli che l'attrice ha portato sul grande schermo con grande ironia. Proprio "Follemente" ha conquistato un riconoscimento importante alla cerimonia di premiazione dei Nastri d'Argento come migliore commedia. Nastri d'Argento 2025, intervista esclusiva ad Emanuela Fanelli. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Emanuela Fanelli. L'attrice, simpaticissima, ha commentato ai nostri microfoni il risultata straordinario ottenuto dal film al box office: "Siamo molto contenti ed è bello sapere che il pubblico si è divertito così tanto.

