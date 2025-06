Nasconde la droga in un preservativo minorenne vede la polizia e tenta la fuga

In un episodio che mette in evidenza i rischi e le tensioni del mondo giovanile, gli agenti di Senigallia hanno fermato un minorenne con 30 grammi di hashish occultati in un preservativo nascosto nel borsello. La scena si è conclusa con il tentativo di fuga del ragazzo appena ha visto la polizia, ingranaggi di un’intensa corsa contro il tempo e la legge. Ma cosa accadrà ora?

SENIGALLIA - Trenta grammi di hashish all’interno di un preservativo e nascosti in un borsello: è quanto hanno sequestrato gli agenti del Commissariato di Polizia di Senigallia a un ragazzo minorenne, sorpreso durante un controllo ai Giardini Morandi. Il giovane era seduto su una panchina con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Nasconde la droga in un preservativo, minorenne vede la polizia e tenta la fuga

