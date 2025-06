Nasconde la droga in un preservativo giovane pusher vede la polizia e si allontana | denunciato

Un giovane pusher cercava di eludere la polizia nascondendo 30 grammi di hashish in un preservativo all’interno di un borsello, seduto sui Giardini Morandi di Senigallia. La sua fuga è durata poco: gli agenti lo hanno intercettato e denunciato, dimostrando ancora una volta che la legge non fa sconti per chi pensa di sfuggire alla giustizia. Un episodio che mette in luce l’importanza di vigilare sulla sicurezza dei nostri spazi pubblici.

SENIGALLIA - Trenta grammi di hashish all’interno di un preservativo e nascosti in un borsello: è quanto hanno sequestrato gli agenti del Commissariato di Polizia di Senigallia ad un ragazzo, sorpreso durante un controllo ai Giardini Morandi. Il giovane era seduto su una panchina con un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Nasconde la droga in un preservativo, giovane pusher vede la polizia e si allontana: denunciato

In questa notizia si parla di: preservativo - giovane - polizia - nasconde

Nasconde la droga in un preservativo, giovane pusher vede la polizia e si allontana: denunciato; Nascosta nella sigaretta elettronica aveva 10 grammi di cocaina: giovane arrestato a Pallanza; Nasconde la droga in un preservativo minorenne vede la polizia e tenta la fuga.

Nasconde la coca nel preservativo arrestato un dominicano di 40 anni - Cinque dosi di cocaina da mezzo grammo ciascuna e una ventina di grammi della stessa sostanza, ancora da suddividere, sono stati sequestrati un dominicano di 40 anni arrestato dai carabinieri dopo ... Secondo ilmessaggero.it

Il giovane pusher che nasconde in casa chili di hashish dalla Spagna pronti per lo spaccio - Gli agenti della polizia di Stato del XIV distretto Primavalle hanno sequestrato tre chili e 600 grammi di hashish. Si legge su romatoday.it