Il futuro dell’economia europea si plasma ora attraverso un’iniziativa innovativa e coinvolgente: nasce Young Factor Europe, il progetto digitale gratuito dedicato alle nuove generazioni. Promosso dai principali governatori delle banche centrali europee, rappresenta un passo deciso verso l’educazione finanziaria accessibile a tutti. Durante l’evento a Milano, si è segnato l’inizio di un percorso che mira a formare cittadini consapevoli e pronti a affrontare le sfide economiche di domani.

Roma, 19 giugno 2025 – Sei governatori europei, Mario Centeno, José Luis Escrivà, Klaas Knot, Joachim Nagel, François Villeroy de Galhau e Fabio Panetta – rispettivamente a capo delle banche centrali di Portogallo, Spagna, Paesi Bassi, Germania, Francia e Italia – hanno tenuto a battesimo Young Factor Europe, il nuovo progetto digitale e gratuito di educazione economica e finanziaria europeo. È accaduto a Milano, Palazzo Mezzanotte, durante la seconda giornata del convegno Young Factor: un dialogo tra giovani, economia e finanza, promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori con Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nasce ’Young factor Europe’, economia per le nuove generazioni

