Nasce VENQCI la prima rete di comunicazione quantistica tutta veneta | VIDEO

Nasce VenQCI, la prima rete di comunicazione quantistica tutta veneta, un innovativo sistema che rivoluziona il modo di scambiare dati in Italia. Questa infrastruttura all’avanguardia garantisce sicurezza e inviolabilità tra istituzioni, aziende e cittadini, aprendo le porte a un futuro digitale senza precedenti. Progettata dalla Regione del Veneto, VenQCI rappresenta un passo decisivo verso una società più sicura e connessa. Un esempio perfetto di innovazione made in Veneto.

Una rete di comunicazione all'avanguardia, che garantisce uno scambio sicuro e inviolabile di dati tra istituzioni, aziende e cittadini: si chiama VenQCI (Veneto Quantum Communication Infrastructure) ed è la prima rete quantistica regionale d'Italia. Progettata e realizzata da Regione del Veneto.

