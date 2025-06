Nasce Fondazione La Grillaia

Nasce la Fondazione La Grillaia, un nuovo faro di speranza e innovazione nel cuore del territorio chiannerino. Con l’obiettivo di sostenere e valorizzare attività sociali, culturali, artistiche, educative, sportive e molto altro, questa iniziativa mira a rafforzare il senso di comunità e a promuovere il benessere diffuso. Un progetto che unisce passione e impegno, e che si prefigge di fare la differenza nel vivace panorama locale: il futuro di Chianni inizia oggi.

Sostenere e incrementare attività e iniziative in ambito sociale, culturale, artistico, educativo, turistico, sportivo e non solo, per contribuire alla promozione e al benessere della comunità e del territorio chiannerino: queste le volontà che hanno spinto il Comune di Chianni, Nuova Servizi.

