Napoli su Zion Suzuki ma il Parma fa muro | parla l’ad Cherubini

Il calciomercato infiamma Napoli e Parma, con il Napoli che mette gli occhi su Zion Suzuki, un talento che fa sognare i tifosi azzurri. Tuttavia, il Parma si oppone con fermezza, facendo muro sulla trattativa. Parla l’ad Cherubini: cosa riserverà il futuro per il giovane promettente? Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi di questa sfida di mercato tra grandi club italiani.

Zion Suzuki è un profilo che intriga il Napoli, ma la strada per

In questa notizia si parla di: napoli - zion - suzuki - parma

Il Napoli insiste per Suzuki: per il Parma è incedibile; Suzuki è la prima scelta di Conte per il Napoli: il Parma chiede 35 milioni; Ballotta: “Suzuki e Meret? Sono diversi, il giapponese è ancora molto istintivo”.

Il Napoli insiste per Suzuki: per il Parma è incedibile - Continuano a circolare insistenti le voci di mercato su alcuni calciatori del Parma: uno su tutti, Zion Suzuki. Si legge su sportparma.com