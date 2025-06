Napoli sedicenne disabile fa arrestare il padre violento che aveva picchiato la madre e la giovane

Una giovane sedicenne di Napoli, disabile e coraggiosa, ha trasformato il suo dolore in azione, facendo arrestare il padre violento che aveva picchiato la madre e lei stessa. Grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri di Caivano, avvisati dai compagni tramite una chat di WhatsApp, è stata salvata da un pericolo che troppo spesso si insinua nelle mura domestiche. Una storia di forza e speranza che dimostra come anche i più giovani possano fare la differenza.

I carabinieri di Caivano sono stati messi in allerta dai compagni della ragazza che aveva mandato la posizione in una chat su WhatsApp e i militari sono potuti intervenire.

